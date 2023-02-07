Руководство «Манчестер Сити» заверило игроков, что не допускало финансовых нарушений

Руководство «Манчестер Сити» заверило игроков, что не допускало финансовых нарушений.

По данным The Athletic, вчера, 6 февраля, около двух часов дня руководители «горожан» встретились с игроками и тренерским штабом на базе и обратились к ним с заверениями в том, что клуб не допускал нарушений. Боссы пообещали очистить имя клуба.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

«Манчестер Сити» сделал заявление после обвинений в финансовых нарушениях, в котором сообщил, что удивлен данными претензиями.