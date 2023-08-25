Руководство «Ромы» обсудит трансфер Лукаку на «Стэмфорд Бридж»

«Рома» намерена договориться с «Челси» об аренде нападающего Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia.

По данным источника, руководители римского клуба посетят игру «Челси» — «Лутон» в АПЛ. Во время матча стороны намерены провести преговоры по трансферу игрока.

30-летний бельгиец в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Интер». Он провел за команду 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 7 результативных передач.

После окончания «Интер» мог выкупить форварда, но вышел из переговоров, когда выяснилось, что Лукаку параллельно общается с «Ювентусом», который в итоге также не стал подписывать игрока.