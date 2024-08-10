Руни хочет видеть Гвардиолу во главе сборной Англии

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни хотел бы видеть тренер «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу во главе английской национальной команды.

«Если честно, я бы хотел видеть Гвардиолу. Думаю, Англия должна выбирать лучших тренеров. Пеп был бы великолепен, учитывая игру его команд. При этом Ли Карсли заслужил возможность стать временным тренером. Я играл с ним в «Эвертоне», мы оба были моложе, он очень хороший человек и тренер», — приводит слова Руни Goal.

Ранее 53-летний Гвардиола допустил, что может возглавить сборную Англии. Он возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года.

В июле 2024 года Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборная Англии.