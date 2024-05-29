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Руни: «Всегда говорил, что хотел бы однажды возглавить «Эвертон» или «Манчестер Юнайтед»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Плимута» Уэйн Руни рассказал о том, где бы хотел работать.

«Моя мечта ясна. Я всегда говорил, что хотел бы однажды возглавить «Эвертон» или «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Руни журналист Фабрицио Романо.

25 мая Руни стал главным тренером «Плимута», который занял 21-е место в турнирной таблице чемпионшипа.

Последним местом работы Руни был «Бирмингем», в котором он работал с октября 2023 года по январь 2024 года. Ранее 38-летний тренер работал с американским «Ди Си Юнайтед» и «Дерби Каунти».

Уэйн Руни
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
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