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Руни: «Не думаю, что эксперимент с Каземиро в центре защиты «МЮ» увенчался успехом»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал поражение команды в матче 37-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1).

«Я не думаю, что эксперимент с Каземиро в центре защиты увенчался успехом. Но кого еще «Юнайтед» может поставить туда? У них так много травмированных игроков, центральных защитников, полузащитников, нападающих, большое количество игроков недоступны. Футболисты получают травмы, но как тренер вы должны быть безжалостными и лишить их этой возможности. Если у вас нет серьезной травмы, вы должны хотеть выйти на поле, а мне кажется, что это не так», — приводит слова Руни Sky Sports.

«Арсенал» с 86 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити», имеющего игру в запасе, на одно очко. «Манчестер Юнайтед» с 54 очками — на восьмой строчке.

Уэйн Руни
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
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