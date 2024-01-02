Руни отреагировал на увольнение с поста главного тренера «Бирмингема»

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Бирмингема».

«Футбол — бизнес, опирающийся на результаты. И я признаю, что они не были на том уровне, которого мне бы хотелось. Однако, время — это самый ценный ресурс, который есть у тренера, и я не верю, что 13 недель было достаточно, чтобы увидеть необходимые изменения», — цитирует Руни The Mirror.

Он также добавил, что возьмет паузу в тренерской карьере.

В турнирной таблице Чемпионшипа «Бирмингем» занимает 20-е место.