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Сегодня, 16:18

Руни отреагировал на увольнение с поста главного тренера «Бирмингема»

Виктория Кравченко
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Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал увольнение с поста главного тренера «Бирмингема».

«Футбол — бизнес, опирающийся на результаты. И я признаю, что они не были на том уровне, которого мне бы хотелось. Однако, время — это самый ценный ресурс, который есть у тренера, и я не верю, что 13 недель было достаточно, чтобы увидеть необходимые изменения», — цитирует Руни The Mirror.

Он также добавил, что возьмет паузу в тренерской карьере.

В турнирной таблице Чемпионшипа «Бирмингем» занимает 20-е место.

Уэйн Руни
ФК Бирмингем Сити
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