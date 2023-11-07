Руни признался, что испытывал проблемы с алкоголем в начале карьеры

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Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни признался, что имел проблемы с алкоголем по ходу карьеры футболиста.
По словам игрока, он выпивал из-за давления, связанного с популярностью.
«Были люди, с которыми я мог поговорить об этом, но я решил этого не делать. Моим освобождением был алкоголь. Когда мне было чуть за 20 лет, я пил почти до потери сознания.
Я не хотел находиться среди людей, потому что чувствовал себя неловко. Чувствовал, что подвожу их, поэтому не знал, как еще с этим справиться», – сказал Руни в подкасте The Total Sport.
По ходу карьеры Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Дерби Каунти» и «Ди Си Юнайтед».
С октября этого года 38-летний англичанин тренирует «Бирмингем», выступающий в английском чемпионшипе.