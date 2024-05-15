Руни – о возможном отказе от ВАР в АПЛ: «Пожалуйста! Это лишает удовольствия от игры»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на новость о возможном отказе от применения системы видеоповторов в АПЛ.

«Пожалуйста! Пожалуйста! Мне действительно не нравится ВАР. Это лишает удовольствия от игры. Если футболист забивает гол, ему приходится ждать, чтобы отпраздновать. То же самое касается болельщиков. Кроме того, они [арбитры] по-прежнему принимают неправильные решения.

С таким же успехом можно просто позволить арбитрам судить матч, принимая, что они будут допускать ошибки», — сказал Руни в эфире Sky Sports.

Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» отправил в АПЛ официальное письмо с запросом на отмену использования видеоповторов.

Клубы лиги проголосуют по этому вопросу на общем собрании, которое состоится 6 июня. Для принятия изменения в правилах требуется, чтобы за него проголосовали минимум 14 из 20 команд лиги.