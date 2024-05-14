Руни считает, что игроки «Манчестер Юнайтед» специально пропускают матчи

Сегодня, 09:04
Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал игроков команды.
«В клубе есть несколько отличных исполнителей, но их игра не соответствует ожиданиям. Посмотрите на их травмы. Некоторые из них точно могут играть. Это 100 процентов. Многие из них устали, а потому хотят остаться в стороне и вернуться только к финалу Кубка», — передает слов Уэйна The Telegraph.
Ранее Руни прокомментировал поражение «МЮ» в матче 37-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1).
«Арсенал» с 86 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити», имеющего игру в запасе, на одно очко. «Манчестер Юнайтед» с 54 очками — на восьмой строчке.