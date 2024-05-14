Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:04

Руни считает, что игроки «Манчестер Юнайтед» специально пропускают матчи

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал игроков команды.

«В клубе есть несколько отличных исполнителей, но их игра не соответствует ожиданиям. Посмотрите на их травмы. Некоторые из них точно могут играть. Это 100 процентов. Многие из них устали, а потому хотят остаться в стороне и вернуться только к финалу Кубка», — передает слов Уэйна The Telegraph.

Ранее Руни прокомментировал поражение «МЮ» в матче 37-го тура АПЛ с «Арсеналом» (0:1).

«Арсенал» с 86 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити», имеющего игру в запасе, на одно очко. «Манчестер Юнайтед» с 54 очками — на восьмой строчке.

Уэйн Руни
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
Валиева впервые заявлена на ледовое шоу после дисквалификации за допинг
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
В Гибралтарском проливе косатки потопили парусную яхту
Соболева не взяли в Калининград, Тихонов отказался возглавить команду, Джикия пошел в суд. Что происходит в «Спартаке»
Боевики неонацистских формирований рассказали, как сдались в плен российским военным
На Украине объявили эвакуацию населения в двух городах Сумской области
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Каземиро и Фернандеш могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии