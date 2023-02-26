0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:01

Руни — о Рэшфорде: «В этом сезоне он вернулся к своей лучшей форме»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался об игре форварда «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

«Он показывает фантастическое выступление. Маркус действительно топ-игрок, и он доказал это в самом начале своей карьеры. В последние пару сезонов у него был небольшой спад, поэтому ему было важно вернуться к своим лучшим кондициям. Он снова стал нацеленным, агрессивным и уверенным перед воротами. И я чувствовал, что какое-то время у него не хватало уверенности в себе, но в этом сезоне он вернулся к своей лучшей форме», — приводит слова Руни ESPN US.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач.

Его команда располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 24 игры.

Маркус Рэшфорд
Уэйн Руни
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Банан в голове. Как расистский скандал в Ульяновске связан с введением Fan ID в России
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У «Челси» худшая выездная серия в АПЛ с марта 2001 года

Гарри Кейн прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Челси»