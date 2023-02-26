Руни — о Рэшфорде: «В этом сезоне он вернулся к своей лучшей форме»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался об игре форварда «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

«Он показывает фантастическое выступление. Маркус действительно топ-игрок, и он доказал это в самом начале своей карьеры. В последние пару сезонов у него был небольшой спад, поэтому ему было важно вернуться к своим лучшим кондициям. Он снова стал нацеленным, агрессивным и уверенным перед воротами. И я чувствовал, что какое-то время у него не хватало уверенности в себе, но в этом сезоне он вернулся к своей лучшей форме», — приводит слова Руни ESPN US.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач.

Его команда располагается на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 29 очков за 24 игры.