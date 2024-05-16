Руни считает, что в «Манчестер Юнайтед» нужно устроить зачистку состава

Сегодня, 09:08
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что «красным дьяволам» нужно избавляться от всех игроков, за исключением полузащитника Бруну Фернандеша.
«Они должны построить команду вокруг Бруну Фернандеша. Он качественный, в нем есть бойцовский характер. А от остальных избавиться. Думаю, нужно еще оставить молодых игроков, вместе с Бруну. Это должна быть массовая зачистка состава», — цитирует Руни Daily Mail.
15 мая «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» в матче перенесенного 34-го тура АПЛ (3:2) и прервал серию из двух поражений в чемпионате Англии. На данный момент команда Эрика тен Хага с 57 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.
В заключительном туре сезона «красные дьяволы» сыграют против «Брайтона». Матч пройдет 19 мая и начнется в 18.00 по московскому времени.