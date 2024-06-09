Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 05:23

Руни сравнил Фергюсона и Гвардиолу

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сделал выбор между своим бывшим тренером сэром Алексом Фергюсоном и наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Конечно, будут споры о том, кто лучше, но я думаю, что люди склонны смотреть на то, что сэр Алекс сделал в «Манчестер Юнайтед». Но то, что он сделал в «Абердине», невероятно. Задайтесь вопросом: сможет ли Гвардиола сделать так же в такой команде, как «Абердин»? Будут вопросы и дискуссии. Думаю, что Гвардиола для своей эры, конечно, лучший, и он изменил то, как играют в футбол во всем мире. Но для меня невероятно то, чего достиг сэр Алекс в футболе», — приводит слова Руни ESPN.

Фергюсон был главным тренером клуба «Абердин» с 1978 по 1986 год. С клубом он три раза выиграл чемпионат Шотландии, четыре раза — Кубок Шотландии, и по одному разу — Кубок шотландской лиги, Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Гвардиола выиграл с «Сити» шесть чемпионских титула АПЛ, четыре Кубка Футбольной лиги, по два Кубка Англии и Суперкубка, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Уэйн Руни
Хосеп Гвардиола
Алекс Фергюсон
0
Читайте также
Сборная России в товарищеском матче разгромила Белоруссию
Брат Нюши спас бодибилдершу Плужникову от анорексии и наркотиков
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Почему «Спартак» никак не может стать таким же успешным, как «Зенит». Дело в деньгах? В интригах? В фанатах? В руководстве?
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Владелец «Ромы» заинтересован в приобретении «Эвертона»