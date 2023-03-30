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Сегодня, 21:32

Руни: «Надеюсь, Рэшфорд побьет мой рекорд по голам за клуб»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался об игре Маркуса Рэшфорда за «красных дьяволов».

«Думаю, мы все знали о Маркусе еще до того, как он попал в первую команду, пройдя академию. Он топ-игрок, и он немного сдал, особенно за последние 18 месяцев. Но, опять же, я думаю, что пришел тен Хаг и очень упростил ему задачу. Я не тот игрок, который сидит на рекордах и надеется, что никто их не побьет. Надеюсь, что Маркус это сделает, и причины тому есть — он парень из Манчестера, прошедший через академию. Это отличная история. Я надеюсь, что он это сделает», — приводит слова Руни CNN.

Руни является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед», он забил 253 гола за 559 матчей. Рэшфорд забил 120 голов за 347 матчей.

Маркус Рэшфорд
Уэйн Руни
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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