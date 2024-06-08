Руни заявил, что отсутствие Магуайра в сборной Англии является большой потерей

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни после товарищеского матча с Исландией (0:1) прокомментировал отсутствие защитника Гарри Магуайра в команде.

«Этот матч показывает важность Гарри Магуайра для сборной Англии и то, какой большой потерей является его отсутствие в этой команде», — цитирует Руни Channel 4.

Магуайр не выступит на континентальном первенстве из-за травмы икроножной мышцы.

В сезоне-2023/24 31-летний защитник провел 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.