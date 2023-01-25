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25 января, 23:56

Руслан Нигматуллин оценил переход Хайкина в «Бристоль Сити»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о переходе российского вратаря Никиты Хайкина в «Бристоль Сити».

25 января английский клуб объявил о подписании контракта с россиянином.

«Я знаю, что у него были варианты получше, но не получилось. В любом случае, переход в чемпионат Англии, хоть и в чемпионшип, точно уровнем выше, чем чемпионат Норвегии, при всем уважении. Англия — это мегафутбол, есть шанс себя проявить и заслужить повышение. Можно его поздравить с таким переходом! Если все в порядке будет со здоровьем, то у него, возможно, будет десять лет карьеры, если не больше, но у всех по-разному бывает. Я так понимаю, Хайкин раскрылся не так давно и в поле зрения тоже появился недавно, поэтому игрового ресурса у него еще достаточно», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 27 игр за норвежский «Буде-Глимт» в чемпионате страны.

Голкипер покинул клуб 1 января в связи с истечением срока контракта.

«Бристоль» выступает в чемпионшипе. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 28 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatulin-ocenil-perekhod-khaikina-v-bristol-siti-iz-chempionshipa-222756/
Никита Хайкин
Руслан Нигматуллин
Футбол
Бристоль Сити
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