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Сегодня, 09:34

Рюдигер прокомментировал возможный трансфер Хаверца в «Реал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Челси» Кая Хаверца в мадридский клуб.

«Я был бы счастлив снова играть в одном клубе с Хаверцем. К сожалению, я не могу многое сказать об этом. Мое мнение вторично в теме трансферов. Это клубные решения», — приводит слова Рюдигера AS.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность трансфера 24-летнего немца в летнее трансферное окно, но считает завышенными требования «Челси», который хочет получить за игрока 60 миллионов евро.

Антонио Рюдигер
Футбол
ФК Реал
ФК Челси
Кай Хаверц
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