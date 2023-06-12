Рюдигер прокомментировал возможный трансфер Хаверца в «Реал»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника «Челси» Кая Хаверца в мадридский клуб.

«Я был бы счастлив снова играть в одном клубе с Хаверцем. К сожалению, я не могу многое сказать об этом. Мое мнение вторично в теме трансферов. Это клубные решения», — приводит слова Рюдигера AS.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность трансфера 24-летнего немца в летнее трансферное окно, но считает завышенными требования «Челси», который хочет получить за игрока 60 миллионов евро.