С Эшли Уильямса сняты обвинения в неподобающем поведении

Футбольная ассоциация Англии объявила, что с бывшего капитана сборной Уэльса Эшли Уильямс были сняты обвинения в неподобающем, а также в агрессивном или угрожающем поведении.

38-летнего валлийца обвиняли в агрессивном поведении в адрес тренера соперников команды его сына на чемпионате среди юношей до 12 лет в Манчестере. Однако дисциплинарная комиссия ФА сочла, что обвинение против Уильямса не имеют достаточной доказательной базы.

«Дисциплинарная комиссия сочла, что обвинение против Эшли Уильямс в предполагаемом нарушении правила E3 не доказано. Утверждалось, что его поведение на матче в Манчестере в прошлом месяце было ненадлежащим, и что его поведение включало агрессивное поведение и/или угрозы и/или оскорбительные выражения, и Манчестерская футбольная ассоциация обвинила его в нарушении правила E3. После полного расследования все обвинения были отвергнуты. Письменные причины этого решения будут опубликованы в установленном порядке», — говорится в заявлении.

Сейчас Уильямс работает футбольным экспертом на BBC, а ранее играл за «Хеднесфорд Таун», «Стокпорт Каунти», «Стоук Сити» и «Бристоль Сити».