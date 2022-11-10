С Эшли Уильямса сняты обвинения в неподобающем поведении

10 ноября, 02:01
Футбольная ассоциация Англии объявила, что с бывшего капитана сборной Уэльса Эшли Уильямс были сняты обвинения в неподобающем, а также в агрессивном или угрожающем поведении.
38-летнего валлийца обвиняли в агрессивном поведении в адрес тренера соперников команды его сына на чемпионате среди юношей до 12 лет в Манчестере. Однако дисциплинарная комиссия ФА сочла, что обвинение против Уильямса не имеют достаточной доказательной базы.
«Дисциплинарная комиссия сочла, что обвинение против Эшли Уильямс в предполагаемом нарушении правила E3 не доказано. Утверждалось, что его поведение на матче в Манчестере в прошлом месяце было ненадлежащим, и что его поведение включало агрессивное поведение и/или угрозы и/или оскорбительные выражения, и Манчестерская футбольная ассоциация обвинила его в нарушении правила E3. После полного расследования все обвинения были отвергнуты. Письменные причины этого решения будут опубликованы в установленном порядке», — говорится в заявлении.
Сейчас Уильямс работает футбольным экспертом на BBC, а ранее играл за «Хеднесфорд Таун», «Стокпорт Каунти», «Стоук Сити» и «Бристоль Сити».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования