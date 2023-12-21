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Сегодня, 17:13

С клубов АПЛ снимут 30 очков и оштрафуют на 29 миллионов евро, если они попытаются вступить в Суперлигу

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Сити».
Фото Reuters
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Клубы чемпионата Англии, которые попытаются вступить в Суперлигу, ждут санкции от АПЛ, сообщает Reuters.

По информации источника, АПЛ оштрафует любой клуб, который попытается вступить в Суперлигу на 29 миллионов евро. Кроме того, с команды снимут 30 очков в турнирной таблице.

Telegraph сообщал, что английские клубы могут отстранить от участия в национальном чемпионате, если они вступят в Суперлигу.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Ранее об отказе от участия в Суперлиге объявил «Манчестер Юнайтед».

Футбол
Суперлига (футбол)
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