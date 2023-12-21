С клубов АПЛ снимут 30 очков и оштрафуют на 29 миллионов евро, если они попытаются вступить в Суперлигу

Клубы чемпионата Англии, которые попытаются вступить в Суперлигу, ждут санкции от АПЛ, сообщает Reuters.

По информации источника, АПЛ оштрафует любой клуб, который попытается вступить в Суперлигу на 29 миллионов евро. Кроме того, с команды снимут 30 очков в турнирной таблице.

Telegraph сообщал, что английские клубы могут отстранить от участия в национальном чемпионате, если они вступят в Суперлигу.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Ранее об отказе от участия в Суперлиге объявил «Манчестер Юнайтед».