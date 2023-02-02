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Сегодня, 17:47

С нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда сняты обвинения в попытке изнасилования и нападении

Виталий Косик
Корреспондент
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Уголовное дело в отношении нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда прекращено, сообщает полиция Большого Манчестера.

В январе 2022 года 21-летний футболист был задержан после того, как в соцсетях появились фотографии, которые были размещены бывшей девушкой Гринвуда. Пострадавшая утверждала, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста.

«Уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины в связи с расследованием, начатым в январе 2022 года, прекращено. Учитывая широкое освещение дела в СМИ, мы сообщаем, что он более не подвергается уголовному преследованию», — написано в заявлении полицейских.

В октябре 2022-го Гринвуда арестовали за нарушение условий залога — он контактировал с девушкой, обвинившей его в изнасиловании.

21-летний англичанин является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Его действующее соглашение с красными дьяволами рассчитано до 2025 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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