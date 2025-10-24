Видео
24 октября, 18:40

С «Шеффилд Уэнсдей» сняли 12 очков в Чемпионшипе, клуб передан под внешнее управление

Руслан Минаев

Пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL) объявила, что с «Шеффилд Уэнсдей», выступающего в Чемпионшипе, будет снято 12 очков.

Владелец клуба Дейфон Чансири из-за давления со стороны кредиторов решил передать команду под внешнее управление. За неделю до старта сезона-2025/26 игроки «Шеффилд Уэнсдей» сообщили о невыплатах зарплаты.

«EFL может подтвердить, что получила официальное уведомление о том, что Чансири предпринял необходимые шаги для назначения администраторов в клуб. Хотя это развитие событий приводит к автоматическому вычету 12 очков в соответствии с регламентом, согласованным всеми клубами, оно также дает «Шеффилд Уэнсдей» возможность направить дело к успешной продаже и обеспечить себе будущее при новых владельцах», — говорится в заявлении.

После 11 туров «Шеффилд Уэнсдей» набрал 6 очков и занимает последнее, 24-е место в таблице Чемпионшипа. После снятия очков на счету клуба -6 очков.

1

  • Алекс Михал

    Я не понимаю какая связь и за что вычитать очки это с спортивной составляющей не имеет никакой связи. Людям не платят зарплату они выходят и добывают очки а их берут и вычитают наказывайте владельцев а не игроков.?! И почему 12 а не 50 или 100?!

    09.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Шеффилд Уэнсдей
