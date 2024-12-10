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Саа: «Манчестер Юнайтед» не хватает опытного игрока, Погба был бы хорошим дополнением»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа прокомментировал возможное возвращение полузащитника Поля Погба в английский клуб.

«Ему нужно как можно быстрее вернуться на свой лучший уровень, и тренировки с топ-игроками помогут ему в этом. Думаю, он был бы в восторге от возможности вернуться в клуб. Я также думаю, что Поль по-прежнему очень особенный игрок. Когда вы думаете о полузащитниках, Погба обладает уникальными качествами. «Юнайтед» не хватает мощи в полузащите, не хватает опытного игрока, который может играть в бокс-ту-бокс, поэтому он был бы хорошим дополнением, — приводит слова Саа Daily Mail.

В 2022 году Погба перешел из «МЮ» в «Ювентус». 29 февраля 2024 года хавбек получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, срок которой истекает в марте 2025 года.

Поль Погба
ФК Манчестер Юнайтед
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