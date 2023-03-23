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Саа: «Рэшфорд уже стал легендой «Манчестер Юнайтед». Он хорошо проявил себя»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Франции Луи Саа считает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд уже является легендой «красных дьяволов».

«Думаю, Рэшфорд уже стал легендой «Манчестер Юнайтед». Люди должны понимать, что он играл в команде, которая переживала переходный период. Он пришел в команду, когда ему было 17 или 18 лет, и у него не было возможности играть в таком клубе, как «Монако», как у Мбаппе, когда «Монако» играл в полуфинале Лиги чемпионов. Только теперь, когда у «Манчестер Юнайтед» есть фундамент, Рэшфорд смог хорошо проявить себя и показать, что он в числе лучших игроков», — приводит слова Саа OLBG.

Рэшфорд выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл за «красных дьяволов» 44 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

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Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Луи Саа
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