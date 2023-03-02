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Сегодня, 11:26

Садио Мане считает, что бундеслига не уступает АПЛ

Виктория Кравченко
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Форвард «Баварии» Садио Мане сравнил чемпионаты Германии и Англии. Ранее футболист выступал за «Ливерпуль».

«В Германии очень плотный и сбалансированный чемпионат — взгляните на турнирную таблицу. Здесь потрясающая атмосфера на матчах. Выйдя здесь на поле, я подумал: «Круто. Футболисты здесь очень хороши». Я считаю, что бундеслига не уступает АПЛ в этом плане», — цитирует форварда Sport Bild.

В текущем сезоне чемпионата Германии Мане провел 15 матчей, в которых отметился 6 голами и 3 результативными передачами.

Садио Мане
ФК Бавария
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