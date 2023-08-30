Сака признан лучшим молодым игроком АПЛ в сезоне-2022/23 по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала вингера «Арсенала» Букайо Саку лучшим молодым игроком АПЛ сезона-2022/2023.

Сака дебютировал за основную команду «Арсенала» в 2018 году. В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 48 матчей за лондонскую команду во всех турнирах (из низ 38 — в чемпионате Англии), отметился 15 голами и 11 результативными передачами.

Награду лучшему игроку года АПЛ от PFA получил нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.