Сака о победе над «МЮ»: «Мы действительно хотели обыграть их ради болельщиков»

Форвард «Арсенала» Букайо Сака подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:2).

«Вы можете видеть, как много это значит для всех. Это единственная команда, которая обыграла нас в этом сезоне, поэтому мы действительно хотели обыграть их ради болельщиков. Мы знаем, насколько важна эта победа. Это было непросто, и определенно это было не лучшее начало игры, но мы проявили характер, чтобы вернуться и одержать победу», — приводит слова Сака Sky Sports.

«Арсенал» набрал 50 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, а также имеет одну игру в запасе.

«Манчестер Юнайтед» остался на четвертой строчке, имея в активе 39 очков после 20 матчей.