Сака о победе над «МЮ»: «Мы действительно хотели обыграть их ради болельщиков»

Сегодня, 21:48
Форвард «Арсенала» Букайо Сака подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (3:2).
«Вы можете видеть, как много это значит для всех. Это единственная команда, которая обыграла нас в этом сезоне, поэтому мы действительно хотели обыграть их ради болельщиков. Мы знаем, насколько важна эта победа. Это было непросто, и определенно это было не лучшее начало игры, но мы проявили характер, чтобы вернуться и одержать победу», — приводит слова Сака Sky Sports.
«Арсенал» набрал 50 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, а также имеет одну игру в запасе.
«Манчестер Юнайтед» остался на четвертой строчке, имея в активе 39 очков после 20 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования