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Сегодня, 16:28

Сака — о продлении контракта с «Арсеналом»: «Я счастлив остаться здесь»

Мария Гусева
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Нападающий «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Я просто очень счастлив. Было много разговоров, и прошло много времени, но теперь я здесь, — цитирует пресс-служба клуба футболиста. — Я думаю, что это правильный клуб, правильное место, чтобы сделать следующий шаг. Это прекрасный клуб — посмотрите, где мы находимся. Для меня это достижение моих личных амбиций. Я думаю, что у меня есть все, что мне нужно, чтобы стать лучшим игроком, которым я могу быть, и поэтому я счастлив остаться здесь и быть здесь в будущем. Я действительно верю, что мы можем добиться больших результатов».

Сака является воспитанником «Арсенала». Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне Сака провел 37 матчей в АПЛ, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
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