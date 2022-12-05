Сака заявил, что был бы рад исполнить пенальти за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Букайо Сака признался, что готов бить пенальти в матчах за национальную команду.

«Конечно, с того финала Евро-2022 я повзрослел, вырос как игрок и как личность. Я бы не закрепился в «Арсенале», если бы не был уверен в себе. Поэтому очевидно, что, если наступит момент, когда мне доверят возможность пробить пенальти, я ею воспользуюсь. Я буду более чем рад это сделать. Честно говоря, я действительно старался двигаться дальше после случившегося. Конечно, я знаю, что никогда не смогу забыть о том пенальти. Это вошло в историю. Но в то же время выступление на ЧМ-2022 и три гола здесь заставили меня чувствовать себя гораздо лучше», — приводит слова Сака Sky Sports.

В финале чемпионата Европы — 2020 Сака не сумел реализовать решающий пенальти в послематчевой серии. Победителем турнира стала сборная Италии.

В четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Англии встретится с Францией, которая переиграла Польшу (3:1). Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.