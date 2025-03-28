Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к подписанию нового контракта с мерсисайдцами, сообщает египетское издание Masrawy.

По данным источника, переговоры «Ливерпуля» с агентом Салаха Рами Аббасом продвинулись гораздо дальше, чем когда-либо прежде, а представленное недавно предложение выше любого другого, сделанного игроку ранее. Удовлетворению финансовых запросов египетского форварда может поспособствовать скорый уход Трента Александер-Арнольда в «Реал», что значительно разгрузит зарплатную ведомость команды.

32-летний футболист присоединился к «Ливерпулю» 1 июля 2017 года, срок действия его контракта с клубом истекает 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Салах забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи в 43 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 55 миллионов евро.