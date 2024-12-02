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Сегодня, 18:33

Салах готов подписать контракт с «Ливерпулем», но он разочарован подходом клуба к ведению переговоров

Алина Савинова
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет продолжить карьеру в английской команде, сообщает The Athletic.

Отмечается, что 32-летний футболист готов подписать однолетний контракт с красными, но его не устраивает подход клуба к ведению переговоров.

Форвард все еще ждет, когда «Ливерпуль» обозначит свою позицию относительно продолжительности и условий потенциальной сделки, поскольку к нему также проявляют интерес ведущие европейские клубы.

Контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025-го. Он выступает за мерсисайдцев с 2017 года.

Источник: The Athletic
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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