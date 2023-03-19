Салах летом может уйти из «Ливерпуля» в один из клубов ла лиги

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах задумался об уходе из клуба, сообщает Footmercato.

По информации источника, приоритетным вариантом для 30-летнего египтянина является переход в клуб испанской ла лиги.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач. Контракт форварда с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.