Салах намекнул на то, что может скоро покинуть «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оставил неоднозначное послание болельщикам команды в соцсетях после победы над «Брайтоном» (2:1) в 10-м туре АПЛ.

32-летний египтянин забил победный гол. Благодаря этой победе мерсисайдцы поднялись на первое место в АПЛ.

«Вершина таблицы — вот где место этого клуба. И никак не меньше. Все команды выигрывают матчи, но в итоге есть только один чемпион. Этого мы и хотим. Спасибо за вашу поддержку. Что бы ни случилось, я никогда не забуду, каково это — забивать на «Энфилде», — написал Салах.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом следующего года. В текущем сезоне нападающий провел 15 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.