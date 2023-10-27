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27 октября, 09:54

Салах обошел Анри и установил рекорд по голам в еврокубках за английские клубы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских команд.

31-летний египтянин установил окончательный счет в матче «Ливерпуля» против «Тулузы» (5:1) в 3-м туре группового турнира Лиги Европы.

Этот гол стал для Салаха 43-м в еврокубках. Он обогнал экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри (на его счету 42 забитых мяча) и установил рекорд по голам за английские клубы в еврокубковых соревнованиях.

«Ливерпуль» с 9 очками возглавляет группу E после 3 матчей.

Мохамед Салах
Тьерри Анри
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Тулуза
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