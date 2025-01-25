Салах обошел Анри в рейтинге лучших бомбардиров-иностранцев за всю историю АПЛ

Салах обошел Анри по голам в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче 22-го тура АПЛ против «Ипсвича» (4:1) забил свой 176-й гол в чемпионате Англии.

По этому показателю он обошел экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри (175) и теперь занимает 2-е место среди всех легионеров в истории лиги. Лидирует в рейтинге бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, на его счету 184 гола.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне АПЛ на его счету 19 забитых мячей и 13 голевых передач в 22 матчах.

Ранее СМИ сообщали, что 33-летний египтянин намерен покинуть мерсисайдцев и может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Контракт игрока рассчитан до ближайшего лета.