Салах отклонил предложение на 500 миллионов фунтов из Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии, сообщает BBC.

Сообщается, что форварду предложили контракт более чем на 500 миллионов фунтов стерлингов, однако Салах предпочел продлить соглашение с «Ливерпулем», где его зарплата составит 20 миллионов фунтов в год с учетом бонусов. Общая сумма двухлетнего контракта — 40 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 45 матчей во всех турнирах, забив 32 мяча и отдав 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего игрока составляет 55 миллионов евро.