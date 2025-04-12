Салах отклонил предложение на 500 миллионов фунтов из Саудовской Аравии

12 апреля, 12:33
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии, сообщает BBC.
Сообщается, что форварду предложили контракт более чем на 500 миллионов фунтов стерлингов, однако Салах предпочел продлить соглашение с «Ливерпулем», где его зарплата составит 20 миллионов фунтов в год с учетом бонусов. Общая сумма двухлетнего контракта — 40 миллионов фунтов.
В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 45 матчей во всех турнирах, забив 32 мяча и отдав 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего игрока составляет 55 миллионов евро.