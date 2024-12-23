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Салах установил рекорд АПЛ по количеству сезонов с 10 голами и 10 передачами

Салах провел рекордный шестой сезон в АПЛ с 10 голами и 10 передачами
Руслан Минаев
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил два гола и сделал две результативные передачи в матче с «Тоттенхэмом» (6:3) в 17-м туре АПЛ.

Египтянин в этом сезоне набрал 26 (15+11) очков в чемпионате Англии по системе «гол+пас». 32-летний форвард провел шестой сезон, в котором забил минимум 10 мячей и сделал 10 голевых пасов.

По данным портала статистики Opta, Салах установил рекорд АПЛ, превзойдя показатель бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни — 5 сезонов.

Нападающий &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамед Салах сделал дубль в&nbsp;матче АПЛ с &laquo;Тоттенхэмом&raquo; (6:3) 22&nbsp;декабря. Фантастический Салах! Разорвал «Тоттенхэм» и установил несколько рекордов АПЛ

В этом сезоне форвард мерсисайдцев также побил рекорд Руни по количеству игр с голом и результативной передачей в матчах АПЛ.

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Мохамед Салах
Уэйн Руни
Футбол
ФК Ливерпуль
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