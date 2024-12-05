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Сегодня, 03:10

Салах побил рекорд Руни в АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и сделал голевую передачу в матче 14-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (3:3).

Как сообщает Squawka, 32-летний египтянин побил рекорд по количеству матчей с голом и голевой передачей. У него таких игр — 37.

Ранее рекорд по количеству матчей с минимум одним голом и одной голевой передачей принадлежал Уэйну Руни, выступавшему за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Салаху потребовалось на 214 матчей меньше, чем Руни, чтобы достичь рекордной отметки.

Мохамед Салах
Уэйн Руни
Футбол
ФК Ливерпуль
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