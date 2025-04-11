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11 апреля, 10:14

Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем»

Сергей Ярошенко
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press
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«Ливерпуль» объявил о подписании нового контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

Длительность нового соглашения между игроком и клубом не уточняется. Ранее сообщалось, что Салах подпишет подпишет контракт на два года.

32-летний египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время нападающий провел за мерсисайдцев 394 матча во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 111 результативными передачами. Вместе с «Ливерпулем» Салах выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

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Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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