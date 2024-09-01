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Сегодня, 22:46

Салах подтвердил, что проводит свой последний сезон в «Ливерпуле»

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что проводит свой последний сезон в английской команде.

«Я хорошо провел лето, и у меня было много свободного времени, чтобы постараться сохранить позитивный настрой, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе.

Я выходил на сегодняшнюю игру, думая, что она может быть последней. В клубе еще никто не говорил со мной о новом контракте, так что я просто отыграю этот сезон как последний, а потом посмотрим, что будет в конце», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Салах выступает в «Ливерпуле» с 2017 года. 32-летний египтянин провел за мерсисайдцев 351 матч, забил 213 голов и сделал 90 результативных передач.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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