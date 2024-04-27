Салах поссорился с Клоппом во время матча с «Вест Хэмом»

У нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха случился конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом в ходе матча 35 тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:2).

31-летний египтянин вышел на замену на 79-й минуте. Перед появлением на поле он вступил в перепалку с Клоппом. Футболиста пришлось успокаивать Дарвину Нуньесу и Джо Гомесу, которые также выходили на замену.

В январе Клопп объявил, что покинет пост главного тренера команды по окончании сезона.

«Ливерпуль» (75 очков) остается на третьем месте в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 2 очка, но у «канониров» есть игра в запасе.

«Вест Хэм» (49) идет восьмым в турнирной таблице.