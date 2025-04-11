Салах — о подписании нового контракта с «Ливерпулем»: «Здесь я провел свои лучшие годы»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Здесь я провел свои лучшие годы. Я отыграл здесь восемь лет, надеюсь, будет 10. Я наслаждаюсь своей жизнью здесь, наслаждаюсь своим футболом. Я хотел бы сказать болельщикам: я очень счастлив быть здесь. Я подписал контракт, потому что верю, что вместе мы сможем выиграть большие трофеи. Продолжайте поддерживать нас, а мы будем выкладываться на полную, и, надеюсь, в будущем нас ждет много побед», — цитирует футболиста пресс-служба «Ливерпуля».

В этом сезоне на счету 32-летнего египтянина 45 матчей во всех турнирах, в которых он забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи.

После 31 тура «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 73 очками.