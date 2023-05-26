Салах — о непопадании «Ливерпуля» в Лигу чемпионов: «Этому абсолютно нет оправдания»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал непопадание команды в Лигу чемпионов.

«Я совершенно опустошен. Этому абсолютно нет оправдания. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов, но мы потерпели неудачу. Мы — «Ливерпуль», и квалификация в ЛЧ — это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели вас и самих себя», — написал Салах в Twitter.

За тур до конца чемпионата «Ливерпуль» идет на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ с 66 очками. У «Ньюкасла», располагающемся на четвертой строчке, 70 очков.