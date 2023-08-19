Салах стал первым игроком «Ливерпуля» с результативными действиями в 10 подряд матчах АПЛ на «Энфилде»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил в матче 2-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1).

Как сообщает Opta, 31-летний футболист стал первым игроком команды, забившим или ассистировавшим в 10 подряд матчах АПЛ на «Энфилде».

Также у Салаха теперь 200 баллов по системе «гол+пас» в АПЛ. Он стал 12-м футболистом в истории лиги с таким количеством баллов и единственным действующим игроком.