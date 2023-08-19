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Сегодня, 19:13

Салах стал первым игроком «Ливерпуля» с результативными действиями в 10 подряд матчах АПЛ на «Энфилде»

Ана Горшкова
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил в матче 2-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:1).

Как сообщает Opta, 31-летний футболист стал первым игроком команды, забившим или ассистировавшим в 10 подряд матчах АПЛ на «Энфилде».

Также у Салаха теперь 200 баллов по системе «гол+пас» в АПЛ. Он стал 12-м футболистом в истории лиги с таким количеством баллов и единственным действующим игроком.

Ливерпуль&nbsp;&mdash; Борнмут. «Ливерпуль» в меньшинстве одержал волевую победу над «Борнмутом»

Источник: Opta
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
3
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
5
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
7
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
8
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
9
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
10
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
11
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
12
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
13
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
14
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
16
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
17
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
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18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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