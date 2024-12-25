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Сегодня, 13:45

Салах, Винисиус и Рафинья — главные претенденты на «Золотой мяч»-2025 на данный момент

Алина Савинова
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Спортивный интернет-портал Goal представил обновленный рейтинг футболистов, которые являются главными претендентами на завоевание «Золотого мяча» в следующем году.

Список возглавляет нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На втором месте идет форвард «Реала» Винисиус Жуниор, на третьем — Рафинья из «Барселоны».

Следом располагаются Джамал Мусиала («Бавария»), Роберт Левандовски, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Килиан Мбаппе («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси») и Флориан Вирц («Байер»).

Обладателем «Золотого мяча»-2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В голосовании за звание лучшего футболиста мира он обошел Винисиуса.

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Винисиус Жуниор
Мохамед Салах
Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Футбол
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
ФК Реал
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