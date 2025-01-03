Салах: «Пока это мои последние шесть месяцев в «Ливерпуле»

Нападающий Мохаммед Салах заявил, что с большей вероятностью проводит свой последний год в «Ливерпуле».

По словам 32-летнего египтянина, он не достиг никакого прогресса в переговорах с английским клубом о продлении контракта. Его нынешнее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

«Пока что да, это мои последние шесть месяцев. В переговорах нет никакого прогресса. Мы далеки от этого», — сказал Салах в интервью Sky Sports.

Футболист отметил, что хочет завершить карьеру в «Ливерпуле» на высоком уровне. Он настроен выиграть вместе с командой АПЛ и «подарить что-то особенное городу».

«Нам необходимо завоевать еще один трофей, прежде чем некоторые игроки уйдут. Мы выиграли почти все, но стали победителями АПЛ только один раз. Надеюсь, мы сможем повторить успех, это было бы здорово», — добавил форвард.

Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года. Всего он провел 375 матчей за «Ливерпуль», забив 231 гол и отдав 105 результативных передач.