Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:30

Салаха раскритиковали за рождественскую фотографию в соцсетях

Алина Савинова
Мохамед Салах со своей семьей.
Фото соцсети
Telegram Дзен

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подвергся критике со стороны фанатов после того, как опубликовал семейную фотографию на фоне рождественской елки.

32-летний футболист является мусульманином, а в исламской традиции не принято праздновать католическое Рождество. В комментариях к публикации многие пользователи сети раскритиковали Салаха, назвав его в том числе предателем своей религии.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Ранее сообщалось, что игрок близок к продлению контракта с английским клубом до 2027 года.

В этом сезоне форвард провел за мерсисайдцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

4
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
Читайте также
Брак с иностранцем и допинг-скандал из-за секса. Личная жизнь биатлонистки Ольги Зайцевой
ФСБ опубликовала аудиозапись инструктажа украинского агента его женой
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
Лавров рассказал о предложениях Франции наладить диалог по Украине без Киева
Мужчина арендовал пункт выдачи в Подмосковье и украл товары на 60 млн рублей
Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе ночью с 18 на 19 января
Сегодня
Вчера
Неделя