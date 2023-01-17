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Сегодня, 03:47

Салиба подтвердил, что ведет переговоры по продлению контракта с «Арсеналом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Арсенала» Вильям Салиба подтвердил, что хочет продлить контракт с клубом и ведет переговоры об этом.

«Я очень счастлив в команде. Руководство ведет переговоры со мной и моим агентом. Единственное, что я могу сейчас сделать — сфокусироваться на игре в футбол. Я всем доволен», — приводит Evening Standard слова Салиба.

В сезоне-2022/23 Салиба забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Арсенал». Нынешний контракт 21-летнего француза с клубом действует до конца июня 2024 года.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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