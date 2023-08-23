Самая сексуальная легкоатлетка мира бросила вызов форварду «Сити» Холанну

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт бросила вызов норвежскому форварду «Манчестер Сити» Эрлину Холанну в беге на 400 м.

«Думаю, на дистанции 400 м я его победила бы. Но на 200 м было бы намного сложнее. Я бы с радостью приняла эту дуэль против Холанна, если получится ее организовать. Думаю, мне стоит отправить ему приглашение, я всегда готова. Холанн, если ты готов, я хотела бы проверить, кто из нас быстрее», — приводит слова Шмидт Dagbladet.

В 2020 году Шмидт была фитнес-тренером дортмундской «Боруссии» и устроила забег с защитником клуба Матсом Хуммельсом на дистанции 400 м, в котором смогла обыграть футболиста.

24-летняя спортсменка — бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года и медалистка национального первенства Германии. Издание Busted Coveragе назвало девушку самой сексуальной атлеткой мира.