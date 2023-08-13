Самые дорогие английские футболисты в истории: топ 10 игроков

Подборка самых дорогостоящих игроков из Англии.

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн 12 августа перешел в «Баварию». Сумма трансфера составила 100 миллионов евро, плюс еще 20 миллионов английский клуб получит в качестве бонусов. Эта покупка стала рекордной в истории немецкого клуба, однако сам форвард не стал самым дорогостоящим игроком из Англии в истории.

«СЭ» представляет топ-10 самых дорогих английских футболистов.

Деклан Райс. Откуда: «Вест Хэм». Куда: «Арсенал». Когда: 2023. Сумма трансфера: 116,6 миллиона евро. Джуд Беллингем. Откуда: «Боруссия Д». Куда: «Реал». Когда: 2023. Сумма трансфера: 103 миллиона евро (+ предусмотрены бонусы). Джек Грилиш. Откуда: «Ноттс Каунти» Куда: «Манчестер Сити» Когда: 2021. Сумма трансфера: 117,5 миллиона евро. Харри Кейн. Откуда: «Тоттенхэм». Год: 2023. Сумма трансфера: 100 миллионов евро Харри Магуайр. Откуда: «Лестер». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2019. Сумма трансфера: 87 миллионов евро. Джейдон Санчо. Откуда: «Боруссия Д». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2021. Сумма трансфера: 85 миллионов евро Мейсон Маунт. Откуда: «Челси». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2023. Сумма трансфера: 70 миллионов евро Рахим Стерлинг. Откуда: «Ливерпуль». Куда: «Манчестер Сити». Когда: 2015. Сумма трансфера: 63,70 миллиона евро. Бен Уайт. Откуда: «Брайтон». Куда: «Арсенал». Когда: 2021. Сумма трансфера: 58 миллионов евро. Эрон Уан-Биссака. Откуда: «Кристал Пэлас». Куда: «Манчестер Юнайтед». Когда: 2019. Сумма трансфера: 55 миллионов евро.

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