Самые дорогие трансферы «Манчестер сити»: топ-5 переходов

Подборка самых дорогих переходов горожан.

Хорват Йошко Гвардиол стал самым дорогим защитником в истории футбола — его трансфер обошелся горожанам в 90 миллионов евро. Однако это не является рекордным переходом для клуба. «СЭ» представляет топ-5 самых дорогостоящих трансферов английского клуба.

Джек Грилиш

Фото Global Look Press

Откуда: «Ноттс Каунти»

Когда: 2021

Сумма трансфера: 117,5 миллиона евро

В августа 2021 года игрок сборной Англии перешел в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 100 миллионов фунтов (117,5 миллиона евро), что стало рекордом не только для горожан, но и для британских футбольных клубов. Срок соглашения составил 6 лет.

Йошко Гвардиол

Фото Global Look Press

Откуда: «РБ Лейпциг»

Когда: 2023

Сумма трансфера: 90 миллионов евро

5 августа 2023 года «Сити» объявил о трансфере защитника сборной Хорватии. Сумма сделки составила 90 миллионов евро. Таким образом, Гвардиол стал дорогим защитником в истории, обойдя в этом списке Виргила ван Дейка и Харри Магуайра.

Кевин де Брейне

Фото Global Look Press

Откуда: «Вольфсбург»

Когда: 2015

Сумма трансфера: 76 миллионов евро

30 августа 2015 года Кевин вернулся в Англию после игры за «Вольфсбург», «Вердер» и «Генк» и заключил контракт с «Манчестер Сити». На тот момент это стало самым дорогим приобретением клуба и вторым по стоимости в истории АПЛ — сумма трансфера составила 76 миллионов евро.

Рубен Диаш

Фото Global Look Press

Откуда: «Бенфика»

Когда: 2020

Сумма трансфера: 71,60 миллиона евро

Португальский футболист перешел в «Манчестер Сити» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила 68 миллионов евро. К тому же его бывшая команда могла расчитывать на дополнительные 3,6 миллиона евро в виде бонусов по итогам результатов защитника в новом клубе.

Родри

Фото Global Look Press

Откуда: «Атлетико Мадрид»

Когда: 2019

Сумма трансфера: 70 миллионов евро

В июле 2019 года «Манчестер Сити» выплатил сумму отступных, которая была прописана в контракте испанского футболиста. Она составила 70 миллионов евро. А в 2023 году именно Родри стал автором единственного года горожан в финале Лиги чемпионов и помог своей команде выиграть турнир впервые в истории.

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