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Сегодня, 08:15

Санчес не перейдет в «Спартак», АПЛ будет препятствовать трансферу

Виталий Косик
Корреспондент
Давинсон Санчес.
Фото AFP
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Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес откажется от предложения «Спартака», сообщает The Guardian.

По информации издания, АПЛ будет всячески препятствовать своим клубам вести дела с Россией.

Сообщается, что защитник в скором времени откажется от предложения красно-белых и начнет рассматривать варианты с другими клубами.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» по трансферу Санчеса за 15 миллионов евро.

Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Давинсон Санчес
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