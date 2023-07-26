Санчес не перейдет в «Спартак», АПЛ будет препятствовать трансферу

Сегодня, 08:15
Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес откажется от предложения «Спартака», сообщает The Guardian.
По информации издания, АПЛ будет всячески препятствовать своим клубам вести дела с Россией.
Сообщается, что защитник в скором времени откажется от предложения красно-белых и начнет рассматривать варианты с другими клубами.
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» по трансферу Санчеса за 15 миллионов евро.
Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.